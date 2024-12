Rabiot : Révolution à l'OM, De Zerbi annonce la fin !

Amadou Diawara

Arrivé à l'OM à la fin de la dernière saison, Roberto De Zerbi a tenté plusieurs options tactiques avant de trouver la bonne formule. Ces dernières semaines, le coach marseillais aligne une défense à cinq et positionne Adrien Rabiot en tant que milieu offensif. Satisfait de son plan de jeu, Roberto De Zerbi a annoncé qu'il n'allait plus rien changer.

A la fin de la dernière saison, l'OM de Pablo Longoria a bouclé la signature de Roberto De Zerbi. Dans la foulée, le club phocéen a officialisé une dizaine de transferts, dont Mason Greenwood, Pierre-Emile Højbjerg et Adrien Rabiot.

De Zerbi ne veut plus changer de tactique

Au fil des semaines, Roberto De Zerbi a tenté plusieurs formules différentes sur le plan tactique. Et le coach de l'OM a enfin trouvé la bonne. Contre le RC Lens, Roberto De Zerbi a réalisé un coup de poker en mettant en place une défense à cinq, et en positionnant Adrien Rabiot plus haut sur le terrain, en tant que milieu offensif. Alors que ce plan de jeu a payé, l'entraineur italien l'a maintenu ces dernières semaines.

«On a trouvé le bon système»

Présent en conférence de presse ce vendredi après-midi, Roberto De Zerbi a affirmé qu'il ne comptait pas lancer une nouvelle révolution tactique cette saison. « Je crois que Leonardo Balerdi peut jouer dans tous les systèmes défensifs, il est fort. J'espère que maintenant, on a trouvé le bon système. On a tous les composants nécessaires pour commander et contrôler le jeu. Kondogbia en défense nous donne de la qualité, Rongier au milieu nous donne de la géométrie et de l'ordre. En attaque, on a Greenwood et Rabiot, qui ont de quoi casser les lignes. Merlin doit s'améliorer défensivement. A cinq, il est plus libre. Luis Henrique peut jouer sur tout le couloir. Koné, Nadir, Rowe, Harit peuvent jouer sur la ligne offensive. Lirola et Garcia peuvent jouer latéraux. Quand il sera en forme, il y aura Wahi aussi », a confié le technicien de l'OM.