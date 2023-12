«Pression» confirmée à l’OM, cette star déballe tout !

La rédaction

Dans une interview accordée au Canal Football Club ce dimanche soir, Florian Thauvin, actuel joueur de l’Udinese en Serie A, est revenu sur ses belles années passées à l’Olympique de Marseille. L'attaquant de 30 ans, en grande difficulté en Italie, n’a également pas manqué d’adresser un appel du pied à son ancien club.

Une chose est sûre, Florian Thauvin a toujours l’OM dans un coin de sa tête. Après un passage infructueux au Mexique, l’ancien Marseillais, qui évolue actuellement à l’Udinese en Serie A, peine toujours à faire son trou en Italie, où il n’a inscrit que deux petits buts et délivré une seule passe décisive en 29 matches depuis son arrivée en janvier.

Thauvin a besoin de «pressions» pour performer

Invité au Canal Football Club dimanche soir, Thauvin s’est montré nostalgique, revenant sur ses meilleures années passées à Marseille. « L'OM ? Je me dis qu'avec tous les clubs que j'ai fait, que c'était celui qui était parfait pour moi, parce que c'est le club dans lequel j'arrivais le plus à performer. Peut-être que toute cette pression au quotidien, c'est ce dont j'ai besoin pour ressortir le meilleur de moi-même ».

L'OM «manque» à Thauvin