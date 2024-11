Panique à l'OM, le vestiaire veut sauver De Zerbi !

Arthur Montagne - Journaliste Affamé de sport, il a grandi au son des moteurs de Formule 1 et des exploits de Ronaldinho. Aujourd’hui, diplomé d'un Master de journalisme de sport, il ne rate plus un Grand Prix de F1 ni un match du PSG, ses deux passions et spécialités

Après la déroute contre l'AJ Auxerre vendredi soir au Vélodrome (1-3), Roberto De Zerbi a lâché une petite bombe en assurant qu'il était prêt à quitter son poste d'entrâineur de l'OM si jamais il était jugé responsable de la situation actuelle. Cependant, Leonardo Balerdi monte au créneau pour son coach.

Lourdement battu par l'AJ Auxerre vendredi soir (1-3), l'OM a connu un novelle désillusion au Vélodrome. Une situation qui a poussé Roberto De Zerbi à lâcher une bombe en conférence de presse, assurant que « si le problème, c'est moi, eh bien moi je suis prêt à partir. Je rends mon contrat, je pars sans l'argent, ça, je m'en fous. Aucun problème ». Une sortie largement commentée, mais Leonardo Balerdi est persuadé que le problème ne vient pas de son coach.

«Le problème, c'est nous, les joueurs»

« Non, ce n'est pas lui, c'est nous, les joueurs. On doit prendre nos responsabilités. On doit faire les efforts, tout donner, y mettre du cœur. On doit s'engager davantage pour jouer ici et tourner la page », a confié le capitaine de l'OM en zone mixte. Un avis partagé par Ismaël Koné qui assure que Roberto De Zerbi a réagi à chaud.

«C'est un passionné, donc forcément ça le touche»

« Non, je pense que c'est le coup de l'émotion. Cette défaite, surtout à domicile, fait très mal, autant pour les joueurs que pour le staff. Comme vous le savez, c'est un passionné, donc forcément ça le touche. Parfois, c'est peut-être sur le coup de l'émotion », a estimé de son côté l'international canadien.