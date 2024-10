OM : Une grande révolution avec Rabiot tombe à l’eau

Arnaud De Kanel

Dernière recrue en date du côté de l'OM, et pas la moins prestigieuse, Adrien Rabiot débutera la rencontre en tant que titulaire face à Montpellier dimanche. Et s'il avait été question d'un repositionnement au poste de numéro 10 pour reléguer Amine Harit sur le banc, il n'en sera rien.

Victime d'une grave blessure au genou, Valentin Carboni devrait être absent pour le reste de la saison. Numéro 10 désigné de l'OM cette saison, l'Argentin contraint Roberto De Zerbi à changer ses plans. Mais fort heureusement, l'entraineur italien récupère des joueurs car Ismaël Koné sera du voyage à Montpellier, tandis qu'Adrien Rabiot sera quant à lui titulaire comme l'a annoncé Roberto De Zerbi en conférence de presse.

Rabiot titulaire face à Montpellier

« Rabiot a très bien travaillé, il sera titulaire dimanche. On voulait le mettre dans de bonnes conditions physiques, il a retrouvé sa forme. Je suis très content de lui, il est humble, disponible, il voulait venir ici, il peut faire la différence dans cette équipe. On connaît sa valeur, c’est un joueur de très haut niveau, on est fier et heureux. C’est un joueur du calibre de Hojbjerg, de Greenwood. Il jouera dans son rôle classique. C’est un milieu qui sait bien s’insérer dans les lignes et qui sait se retrouver à la conclusion. On va essayer de respecter ses qualités », a révélé Roberto De Zerbi en conférence de presse. Adrien Rabiot devrait donc jouer à son poste de prédilection.

Rabiot à son poste naturel

Et pourtant, l'international tricolore aurait pu découvrir un nouveau rôle. En effet, RMC Sport indiquait qu'il faisait partie des options pour prendre la place d'Amine Harit au poste de numéro 10 et pallier au mieux l'absence de Valentin Carboni. Or, La Provence indique ce samedi que Rabiot devrait être aligné aux côtés de Pierre-Emile Hojbjerg. Geoffrey Kondogbia reculera quant à lui en défense. La révolution attendra pour Rabiot.