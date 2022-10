Foot - OM

OM : Rongier veut éviter une catastrophe, il interpelle les supporters

Publié le 25 octobre 2022 à 20h45

Arthur Montagne

A la veille du match contre l'Eintracht Francfort, Valentin Rongier s'est présenté en conférence de presse et a notamment évoqué le risque de débordements entre supporters des deux clubs comme au match aller. Le milieu de terrain de l'OM espère que tout se passera bien.

Mercredi soir, l'OM jouera sa qualification pour les huitièmes de finale de la Ligue des champions sur la pelouse de l'Eintracht Francfort. Mais au-delà de l'enjeu sportif, ce match est également classé à haut risque après les débordements à Marseille entre les supporters des deux clubs à l'aller. Et pour éviter de nouvelles tensions, Valentin Rongier envoie un message aux fans de l'OM.

Mercato - OM : L'énorme annonce de Valentin Rongier sur son avenir https://t.co/YEP7T52ZOD pic.twitter.com/OoNQqG8rez — le10sport (@le10sport) October 25, 2022

«On a un souhait: que tout se passe bien»

« On est très heureux que les supporters fassent le déplacement. Ils vont jouer ce match avec nous. On a un souhait: que tout se passe bien et qu'on fête la victoire avec eux demain », lance le milieu de terrain marseillais en conférence de presse avant d'évoquer les chances de l'OM dans ce match.

«La confiance est toujours là»