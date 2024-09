OM : Rappelé par De Zerbi, il fait son mea culpa

Alexis Poch - Journaliste Titulaire d'un Master en journalisme sportif, je suis tombé amoureux du tennis dès l'enfance et j'ai toujours aimé lire les belles histoires de ce sport. Aujourd'hui, je souhaite les raconter, profiter de ma passion à fond et être au plus proche des as du circuit.

Placé dans la liste des départs cet été, Geoffrey Kondogbia a réussi à renverser complètement la situation auprès de Roberto De Zerbi, nouvel entraîneur de l'OM. L'international centrafricain a débarqué à Marseille l'an dernier et a disputé 41 matches, pas de quoi convaincre le coach italien au départ. Désormais, il semble avoir adopté un nouvel état d'esprit, qui lui permet de faire désormais partie des plans de Roberto De Zerbi.

Le milieu de terrain Geoffrey Kondogbia aurait pu faire ses valises il y a quelques semaines. Considéré comme indésirable, il a fait changer d'avis Roberto De Zerbi, qui n'a pas hésité à l'utiliser lors des deux derniers matches. A 31 ans, il a fait l'effort pour se relancer complètement, lui qui a avoué s'être laissé un peu aller.

Kondogbia prend sa revanche

En réussissant à montrer sa motivation à Roberto De Zerbi, Geoffrey Kondogbia est bien de retour. L'international centrafricain a montré ce dont il était capable à l'entraînement, ce qui lui a permis de retrouver une place de titulaire dans l'effectif de l'OM. « Revanche... chaque week-end c'est une revanche. Je suis un compétiteur. Mais je n'ai pas été au niveau physique, j'aurais dû travailler plus et être plus affûté. Le Geoffrey compétiteur veut donner le meilleur de soi-même » a-t-il déclaré en conférence de presse avant le match face à Nice.

Un retour surprise

Alors que Roberto De Zerbi ne voulait pas miser sur lui à l'origine, Geoffrey Kondogbia était parti pour quitter l'OM lors du dernier mercato estival. Finalement, le joueur de 31 ans a sauvé sa place à Marseille, où il possède un contrat jusqu'en 2027.