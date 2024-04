OM - PSG : Un joueur de Gasset cambriolé en plein match ?

Thomas Bourseau

Jonathan et Pauline Clauss se trouvaient tous deux à l’Orange Vélodrome dimanche pour le choc entre l’OM et le PSG. Néanmoins, ils ont été contraints d’écourter leur sortie en raison d’un nouveau cambriolage à leur domicile, révélé par la compagne du latéral de l’Olympique de Marseille.

Dimanche soir, l’OM recevait le PSG à l’Orange Vélodrome. Souffrant d’une déchirure de l’ischio de la cuisse gauche depuis la trêve internationale avec l’équipe de France, Jonathan Clauss a tout de même suivi le match au stade avec sa compagne Pauline. Cependant, à la mi-temps de la victoire du Paris Saint-Germain (2-0), Clauss a dû quitter le stade en catastrophe.

«Deuxième cambriolage en 4 mois. C'est vraiment rageant et insécurisant»

C’est en effet ce que sa femme Pauline a publié en Story Instagram en raison d’un second cambriolage de leur domicile en quatre mois à Marseille. « On a dû quitter en urgence le match à la mi-temps hier. Deuxième cambriolage en 4 mois. C'est vraiment rageant et insécurisant ».

Deuxième cambriolage du domicile Clauss en quatre mois