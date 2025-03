OM - PSG : Nouvelle polémique, ça va être «dramatique» ?

Dan Marciano - Rédacteur Titulaire d'un Master de droit international, je me suis rendu compte au bout de mon parcours universitaire qu'il était important d'évoluer dans un domaine que l'on apprécie. Du jour au lendemain, j'ai décidé de mettre fin au rêve de mes parents, qui voyaient en moi un futur avocat, pour vivre de ma passion : le sport. Depuis, je couvre les mercatos et l'actualité sportive en essayant d'informer au mieux les lecteurs.

L'incroyable colère de Pablo Longoria continue de faire les gros tires en France. Après la rencontre face à l'AJ Auxerre, le président de l'OM avait accusé les arbitres de corruption avant de quitter le stade de l'Abbé-Deschamps. Pour le journaliste Felix Rouah, ce genre de déclarations mettent une cible sur le dos des arbitres et des officiels, tout comme l'enquête lancée par Massilia Zone.

On ne sait plus où donner de la tête dans ce football français qui creuse sa propre tombe. On ne parle même pas de la crise des Droits TV qui, à terme, pourrait entraîner un désastre nationale, mais des à-côtés. Des affaires qui donnent une mauvaise image du football français comme celle concernant Pablo Longoria qui, chargé de vendre au mieux la Ligue 1, parle d’« un championnat de merde » après la rencontre face à l’AJ Auxerre Au cours de la même soirée, le président de l’OM avait accusé Jérémy Stinat, l’arbitre de la rencontre, de corruption. Depuis, Longoria a été condamné, mais pour Félix Rouah, les conséquences pourraient être terribles.

Le coup de gueule d'un journaliste

Car sans le vouloir, le responsable de l’OM a mis une cible sur le dos des officiels. Le journaliste évoque aussi l’enquête de Massilia Zone, qui a fait notamment réagir Daniel Riolo. Selon ce compte marseillais, un opérateur VAR, qui a officié de nombreuses fois lors des matches du club phocéen, a montré sur les réseaux sociaux son amour pour le PSG. Il n’en fallait pas plus pour déclencher une polémique inutile selon Rouah.

Un drame est si vite arrivé....

« Quand on voit un arbitre qui voit des gens débarquer à son domicile pour commettre des actes de vandalisme (la justice n’évoque pas de « lien avéré » avec sa profession, ndlr) qu’on voit des supporters qui n’ont rien d’autre à faire dans la vie que de faire des enquêtes pour mettre des techniciens audiovisuels au chômage, ou en tout cas essayer de le faire, sans succès… Les proportions sont incontrôlables (…) Les conséquences sont, pour l’instant, pas dramatiques, mais il faut faire attention. Il faut siffler la fin de la récré » a confié le journaliste sur le plateau de Génération After sur RMC.