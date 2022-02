Foot - OM

OM - Malaise : Mandanda, Lopez… Sampaoli relance tout !

Publié le 27 février 2022 à 3h45 par A.M.

Présent en conférence de presse, Jorge Sampaoli a envoyé un énorme message à Steve Mandanda qui a réalisé deux belles prestations contre Qarabag.

Relégué sur le banc de touche depuis plusieurs face à Pau Lopez, Steve Mandanda était de retour dans les buts lors de la double confrontation contre Qarabag en seizièmes de finale de la Ligue Europa Conférence. Et l'international français a livré deux très belles prestations au point de relancer les débats concernant le titulaire dans les buts de l'OM. Et même Jorge Sampaoli reconnaît que la concurrence et relancée.

Sampaoli pourrait relancer Mandanda