Foot - OM

OM - Malaise : Le clan Longoria glisse un petit tacle à Sampaoli !

Publié le 23 mai 2022 à 23h45 par Dan Marciano

Responsable de la communication de l'OM, Jacques Cardoze a évoqué le franc-parler de Jorge Sampaoli, notamment durant les conférences de presse.

Bouillant sur le banc durant les rencontres, Jorge Sampaoli n'hésite pas, non plus, à être lui même lors des conférences de presse. L'entraîneur de l'OM a profité de ces rendez-vous avec les journalistes pour exprimer le fond de sa pensée sur des sujets sensibles et envoyer des messages à ses responsables. Sampaoli n'avait d'ailleurs pas hésité, il y a quelques jours, a réclamer des renforts à Pablo Longoria en salle de presse. Responsable de la communication à l'OM, Jacques Cardoze a salué l'authenticité du technicien argentin, même s'il préfère un peu plus de discrétion par moment.

« Pour les journalistes, c’est un excellent client, mais... »

« Pour les journalistes, c’est un excellent client. Il est sincère, authentique. Mais c’est vrai que quand on est à un poste comme le mien, on a plutôt envie d’une ultra-protection. On n’a pas envie qu’il prenne de risque. Tous les sujets qui peuvent entourer le club, au-delà du résultat, en tant que directeur de la communication, ça vous fait peur. Parce que les joueurs ont besoin d’être ultra-protégés. On est dans une ville comme Marseille, où on parle tout le temps de l’OM, parce qu’il y a de la passion. Cette authenticité qu’il a est courageuse parce qu’il se rajoute une forme de pression » a confié Jacques Cardoze au micro de BFM Marseille.