Foot - OM

OM - Malaise : Jorge Sampaoli se fait déjà fracasser !

Publié le 18 août 2021 à 3h45 par A.M.

Alors que l'OM connaît un début de saison en dents de scie, Rolland Courbis pointe du doigt certains choix de Jorge Sampaoli.

Cet été, l'OM n'a pas chômé en attirant huit renforts à savoir Gerson, Konrad de la Fuente, Leonardo Balerdi, Matteo Guendouzi, Cengiz Under, Pau Lopez, William Saliba et Luan Peres. Par conséquent, l'équipe de Jorge Sampaoli est très attendue cette saison, mais après deux journées, l'OM a connu un début de saison mitigé. Mené 2 à 0 par Montpellier, le club phocéen avait inversé la tendance pour finalement s'imposer (3-2) avant de connaître le scénario inverse face à Bordeaux au Vélodrome (2-2). Rolland Courbis remet d'ailleurs en cause certains choix de Jorge Sampaoli.

«Dans les 30 dernières minutes, tu ne sais plus où tu es et qui fait quoi»