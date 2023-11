OM : L’argent de McCourt est pointé du doigt !

Guillaume de Saint Sauveur - Journaliste Diplômé d’Ecole de Journalisme à Paris. Spécialisé football, et plus particulièrement sur le mercato. Fan du PSG et du Stade Français.

Le LOSC est allé chercher le point du match nul samedi soir sur la pelouse de l'OM. Et en conférence de presse d'après-match, alors qu'il était agacé par une question sur le manque d'ambition de son équipe, Paulo Fonseca a rappelé la différence de budget entre Lille et l'OM du richissime Frank McCourt.

Six jours après l'annulation du choc face à l'OL en raison du caillassage du bus rhodanien avant la rencontre, l'OM avait à coeur de se rattraper samedi soir avec la réception du LOSC. Et au final, malgré une rencontre plutôt animée dans le jeu, les deux formations se sont quittées dos à dos (0-0) au Vélodrome. Et l'entraîneur du club nordiste, Paulo Fonseca, n'a pas accepté la remarque d'un journaliste en conférence de presse d'après-match...

Vente OM : Il fait une demande particulière à Frank McCourt https://t.co/kRm9Gw1UST pic.twitter.com/E7FSBh6SJM — le10sport (@le10sport) November 5, 2023

Fonseca compare le budget de l'OM au LOSC

Le technicien portugais indique clairement, au vu de la différence de budget entre l'OM et le LOSC, que le match nul est un bon résultat pour son équipe : « Manquer d'ambitions ? Je demande à voir quelles sont les équipes qui viendront au Vélodrome et joueront comme nous l'avons fait. Je tiens toutefois à ajouter quelque chose. Nous n'avons pas les ressources financières de Marseille », assure l'entraîneur du LOSC.

« Un budget supérieur au nôtre »