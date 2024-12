OM : «Gênant», De Zerbi lâche une confidence

Benjamin Labrousse - Rédacteur Malgré un double cursus Espagnol/Communication, j’ai décidé de prendre en main mes rêves en me dirigeant vers le journalisme. Diplômé d’un master en journalisme de sport, je couvre l’actualité sportive et footballistique avec toujours autant d’admiration pour les période de mercato, où un club se doit de faire des choix cruciaux pour la saison prochaine.

Arrivé sur le banc de l’OM cet été, Roberto De Zerbi jouit d’une grande et solide réputation. Considéré comme l’un des jeunes coachs les plus prometteurs d’Europe, l’Italien, présent en conférence de presse ce vendredi, est revenu plus en détail sur ce statut de «star», affirmant au passage que cela le gênait particulièrement.

L’OM est entre de très bonnes mains. Arrivé cet été au sein du club marseillais, Roberto De Zerbi a réussi à rapidement remettre le club phocéen sur de bons rails. La semaine dernière, l’OM a d’ailleurs frappé très fort en championnat avec une victoire (2-1) face à Monaco, permettant aux Marseillais de s’emparer de la deuxième place du championnat.

De Zerbi : le pari gagnant de l’OM ?

Cela ne fait aucun doute, l’arrivée de Roberto De Zerbi a permis à l’OM de nourrir de nouvelles ambitions, et ce malgré l’absence de Coupe d’Europe cette saison. Ayant effectué un très bon travail à Brighton, au Shakhtar Donetsk, ou encore à Sassuolo, l’Italien possède désormais une grosse réputation, et doit confirmer cette dernière à Marseille. Présent en conférence de presse ce vendredi, De Zerbi est d’ailleurs revenu sur la question de son statut. Et clairement, l'entraîneur de 45 ans n'est pas très à l'aise avec sa belle réputation...

« Je suis mal à l'aise avec ça »

« C'est un peu gênant, je suis mal à l'aise avec ça. Je n'ai pas été un grand joueur. Petit à petit, depuis 11 ans, j’entraîne et je suis arrivé en Premier League et à Marseille. Parfois, je me demande s'ils parlent de moi ou de quelqu'un d'autre. Mais c'est une force, je ne me contente pas de ce que j'ai. A tout moment tout peut s'arrêter. Peut-être dans dix jours, ce ne sera pas pareil. Pour ne pas perdre ce qu'on a construit, il faut continuer à travailler dur », a lâché le coach de l’OM.