OM : Gattuso a provoqué une révolution

Ce dimanche à l’occasion de la réception du Havre, Gennaro Gattuso s’apprête à vivre sa troisième rencontre en tant qu’entraîneur de l’OM. Arrivé il y a seulement un peu plus d’une semaine, le technicien italien a installé sa méthode dès les premières séances d’entraînement, qui diffère énormément de celle de son prédécesseur, Marcelino.

Alors que l’OM reçoit Le Havre ce dimanche pour le compte de la huitième journée de Ligue 1, Gennaro Gattuso va quant à lui diriger sa troisième rencontre depuis qu’il a pris les rênes de l’OM. Battu sur la pelouse de l’AS Monaco le week-end dernier (3-2), les Olympiens ont été tenus en échec par Brighton jeudi en Ligue Europa (2-2).

Une victoire pour se donner de l’air

Cela fait désormais six matchs consécutifs toutes compétitions confondues que l’OM n’a plus goûté à la victoire. Mais il va encore falloir du temps à Gennaro Gattuso, qui pourra profiter de la trêve internationale pour continuer à travailler avec son groupe. Car depuis son arrivée, les choses ont bien changé à l’OM.

Marcelino et Gattuso, le jour et la nuit