OM : Marcelino a plombé Gattuso !

Nommé sur le banc de l’OM en urgence pour prendre la succession de Jacques Abardonado, qui assurait l’intérim après la démission de Marcelino, Gennaro Gattuso connaît des débuts poussifs. Il faut dire que l’Italien paierait la préparation estivale ratée de son prédécesseur. Les Marseillais semblent en retard sur le plan physique.

« J'ai beaucoup de respect pour Marcelino mais c'était un jeu complètement différent et actuellement les joueurs ont 60, 65 minutes dans les jambes ». Après le match nul contre Brighton (2-2), Gennaro Gattuso n'avait pas hésité à pointer du doigt le travail réalisé par son prédécesseur, Marcelino, notamment concernant la préparation d'avant-saison de l'OM, pas assez aboutie au goût de l'Italien dont la philosophie de jeu est plus énergivore que celle de l'Espagnol. Un avis qui est d'ailleurs partagé par Daniel Riolo.

Riolo pointe du doigt la préparation estivale de Marcelino

« Il n’y a pas de construction, il n’y a pas de jeu. Aubameyang est toujours aussi absent. Harit est en train de trouver une place et c’est intéressant puisque c’est quand même un joueur de ballon et est capable de donner une densité technique à cette équipe. Pour le reste, c’est un peu faiblard. Ce n’est pas très convaincant ce que propose l’OM. Il y a quand même à chaque fois cet écroulement collectif évident qui te crève les yeux », constate le journaliste de RMC au micro de l’ After Foot , avant de pointer du doigt la préparation estivale sous Marcelino.

«Je ne sais pas ce qu’ils ont fait pendant la prépa»