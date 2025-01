OM : De Zerbi l'a transformé, il raconte tout !

Thomas Bourseau

Roberto De Zerbi semble réussir à tirer le meilleur de Mason Greenwood depuis le début de la saison et par la même occasion, de leur collaboration à l'Olympique de Marseille. Sous les ordres du technicien italien, Greenwood est devenu plus présent dans le jeu et n'est plus qu'un simple dynamiteur d'occasions. Et ce constat, c'est l'attaquant anglais en personne qui l'a fait pour Téléfoot.

L'été dernier, l'Olympique de Marseille s'est certes planté dans le dossier Elye Wahi, la recrue à 30M€ bonus compris ayant déjà été vendue à l'Eintracht Francfort cet hiver. Toutefois, l'investissement de 31M€ pour Mason Greenwood effectué avec Manchester United s'avère pour le moment payant. Avec 12 buts inscrits en Ligue 1 et 13 toutes compétitions confondues avec sa réalisation en Coupe de France contre l'ASSE en décembre dernier (4-0), le numéro 10 de l'OM s'est déjà bien acclimaté au club phocéen.

«Etre toujours impliqué dans le jeu parce qu'il pense que je peux être celui qui peut faire la différence»

Et ce, il le doit notamment aux consignes de Roberto De Zerbi agrémentées de quelques conseils de temps à autre. « Quels conseils me donnent De Zerbi ? Rester plus concentré dans le match, d'être toujours impliqué dans le jeu parce qu'il pense que je peux être celui qui peut faire la différence ». a confié Mason Greenwood à l'occasion d'une interview accordée à Téléfoot. « Je joue dans une nouvelle position ici avec un rôle plus intérieur en 10. J'ai surtout joué sur les côtés, mais je me suis assez bien adapté et il m'a bien aidé ».

«J'allais au but tout le temps, mais parfois il vaut mieux mettre le pied sur le ballon et temporiser»

L'attaquant latéral ambidextre de l'Olympique de Marseille n'a pas manqué de souligner le changement drastique opéré par Roberto De Zerbi dans son jeu. De quoi y apporter une certaine once de maturité. « Ce que je pense devoir améliorer avec lui ? La gestion de notre possession. J'allais au but tout le temps, mais parfois il vaut mieux mettre le pied sur le ballon et temporiser. Nous aimons garder le ballon et attendre les bons moments pour piquer l'adversaire. Je pense que c'est quelque chose que nous avons beaucoup amélioré cette saison ».