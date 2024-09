OM : De Zerbi cartonne, il prévient le PSG !

Axel Cornic

L’arrivée de Roberto De Zerbi a relancé l’engouement autour de l’Olympique de Marseille cet été et ça n’a fait que se confirmer avec la reprise de la Ligue 1. Son équipe est en effet invaincue en trois journées de championnat avec tout récemment une victoire convaincante contre le TFC (1-3), qui laisse entrevoir de très belles choses pour les Marseillais.

Vu ce qui s’était passé la saison dernière, tout le monde s’attendait à un été sous tensions à l’OM. C’était sans compter sur la signature de Roberto De Zerbi ! Depuis son arrivée, l’Italien a totalement relancé le club phocéen et même les observateurs externes semblent se passionner pour son équipe.

« Le gouffre abyssal a été réduit entre Marseille et le PSG »

C’est le cas de Pascal Dupraz, qui dans l’émission Les Grandes Gueules du Sport est persuadé que cet OM peut venir titiller le PSG en Ligue 1. « J’ai répertorié six facteurs qui me laissent penser que le gouffre abyssal a été réduit entre Marseille et le PSG. Le premier, c’est l’entraîneur Roberto De Zerbi, qui a un projet de jeu, qui a participé au recrutement, et qui a donc obtenu les joueurs qu’il voulait » a expliqué l’ancien de l’ASSE et du TFC, sur RMC Sport.

« L’impact que l’OM peut aussi avoir sur ses résultats, c’est le Vélodrome »

« Parmi les recrues, il y a Greenwood, qui a marqué 5 buts, qui est en feu, mais ils ont aussi des joueurs de grand niveau comme Hojbjerg » a poursuivi Dupraz. « Et c’est ce qui manquait au milieu de terrain pour la transition selon moi, à Marseille. L’impact que l’OM peut aussi avoir sur ses résultats, c’est le Vélodrome ». La véritable réponse viendra du terrain et de nombreux défis importants arrivent, avec notamment le Classico face au PSG, le 27 octobre prochain.