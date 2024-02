OM : Craquage en plein match, il lâche ses vérités

Hugo Chirossel

Dimanche soir, Brest s’est imposé lors de la réception de l’OM (1-0), après avoir évolué pendant une demi-heure en infériorité numérique. Steve Mounié a été expulsé à l’heure de jeu pour un coup de coude sur Leonardo Balerdi. L’attaquant brestois a cédé face aux provocations de l’Argentin, comme l’a confié Eric Roy.

Vainqueur de l’OM dimanche soir en clôture de la 22e journée de Ligue 1 (1-0), Brest se retrouve deuxième au classement et donc dauphin du PSG. Une rencontre remportée grâce à un but de Pierre Lees-Melou et après avoir évolué pendant une demi-heure en infériorité numérique, à la suite de l’expulsion de Steve Mounié.

Mounié expulsé pour un coup de coude sur Balerdi

L’attaquant de Brest a écopé d’un carton rouge à l’heure de jeu après avoir asséné un coup de coude à Leonardo Balerdi. Steve Mounié a avoué avoir cédé aux provocations du défenseur de l’OM, comme l’a confié Eric Roy a l’issue de la rencontre.

«Steve m’a dit que Balerdi l’avait eu»