OM : Ça chauffe dans le vestiaire, Gattuso déballe tout

Arnaud De Kanel

L'ambiance n'est toujours pas à la fête dans le vestiaire de l'OM. Battus par Brest dimanche soir en clôture de la 22ème journée de Ligue 1, les hommes de Gennaro Gattuso ont sans doute livré leur pire prestation de la saison. La causerie d'après-match a duré plus longtemps que prévu et l'entraineur italien a révélé les mots adressés à son vestiaire.

Les semaines se suivent et se ressemblent pour l'OM. Les Olympiens ont enchainé un sixième match sans victoire en Ligue 1, eux qui n'ont gagné qu'un seul affrontement depuis le début de l'année, face aux amateurs de l'US Thionville... Le mal est donc profond pour cette équipe qui ne laisse transparaitre aucune âme ou quelconque soupçon de révolte. Abattu après cette rencontre, Gennaro Gattuso s'est longuement entretenu avec ses joueurs dans le vestiaire. En conférence de presse, il a accepté de révéler ce qui s'était dit.

«C'est ce que j'ai dit à l'équipe»

« J'ai parlé de manière posée au vestiaire. Je leur ai dit que c'est moi qui assumais les choix et que je n'étais pas du genre à fuir les responsabilités. Mais vous savez, dans le foot, il faut avoir une âme, et je pense que c'est précisément ce qui nous manque actuellement. Et sans âme, tout est plus difficile. C'est ce que j'ai dit à l'équipe. On a touché le fond ce soir », a reconnu Gennaro Gattuso en conférence de presse. L'entraineur de l'OM accuse le coup.

«La situation est difficile actuellement»