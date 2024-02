Violence entre joueurs de l’OM, l’accusation choquante

Bernard Colas - Journaliste Passionné de sport, de cinéma et de télévision (à l’écran comme derrière) depuis son enfance, Bernard est journaliste pour le 10 Sport depuis 2018. Plus habile clavier en main que ballon au pied, il décide de couvrir principalement un sport adulé, critiqué et détesté à la fois (le football) et un sport qui n’en est pas un (le catch).

Chancel Mbemba sort d’une CAN mouvementée, marquée par son altercation avec le sélectionneur marocain Walid Regragui. Invité à revenir sur ce moment, Yassine Bounou a tenu des propos forts à l’encontre du joueur de l’OM qui aurait selon lui incité ses coéquipiers congolais à blesser Azzedine Ounahi, avec qui il évolue dans la cité phocéenne.

Alors que la situation est déjà tendue du côté de l’OM, qui sort d’un septième match de suite sans victoire après la victoire à Brest (1-0), l’ambiance dans le vestiaire pourrait être davantage plombée suite aux déclarations de Yassine Bounou. Invité du podcast de Colinterview , le portier marocain est revenu sur l’altercation entre Chancel Mbemba et Walid Regragui, et accuse le joueur de l’OM d’avoir incité les joueurs de la République Démocratique du Congo à blesser Azzedine Ounahi, son coéquipier à Marseille.



« Il disait à ses coéquipiers d’aller vers Azzedine Ounahi pour le blesser »

« Quand il y a eu cet incident, je suis allé vers Chancel Mbemba pour le retenir. Il me dit qu’il n’est pas con , explique l’ancien joueur du FC Séville concernant la bagarre générale qui avait éclatée à la fin du match entre le Maroc et la République Démocratique du Congo. Puis il y l’histoire de racisme. Le lendemain, ça parlait, j’étais avec Walid Regragui et lui dit qu’on avait dit à Mbemba qu’il était con. Walid me dit qu’il lui avait dit « eh mais tu te la racontes » et lui il a entendu « con ». Donc l’histoire de racisme, je me dis que c’est faux. En plus, En-Nesyri me disait que pendant tout le match, il (Mbemba, ndlr) faisait que de m’insulter alors que je ne lui ai pas parlé. Après, il disait à ses coéquipiers d’aller vers Azzedine Ounahi pour le blesser. Après le match, c’était vraiment chaud . »

« Tout ce qui a été relayé, c’est du n’importe quoi »