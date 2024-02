Vente OM - Arabie Saoudite : Le prochain entraîneur, c’est lui ?

Dan Marciano - Rédacteur Titulaire d'un Master de droit international, je me suis rendu compte au bout de mon parcours universitaire qu'il était important d'évoluer dans un domaine que l'on apprécie. Du jour au lendemain, j'ai décidé de mettre fin au rêve de mes parents, qui voyaient en moi un futur avocat, pour vivre de ma passion : le sport. Depuis, je couvre les mercatos et l'actualité sportive en essayant d'informer au mieux les lecteurs.

A en croire plusieurs sources, il n'est pas impossible de voir l'OM passer sous pavillon saoudien. Proche du pays du Moyen-Orient, Samir Nasri pourrait jouer un rôle central dans son projet, aux côtés de Zinédine Zidane. Malgré une faible expérience au plus haut niveau, il espère, un jour, pouvoir coacher la formation marseillaise.

Sur le papier, le projet est alléchant. Selon France-Bleu Provence , Zinédine Zidane aurait donné son accord à l'Arabie Saoudite, pressentie pour racheter l'OM, pour intégrer l'organigramme. Il pourrait occuper un rôle de manager général et pourrait travailler sur le secteur sportif, le tout en collaboration avec l'entraîneur du club. Mais qui pourrait hériter de la place de Gennaro Gattuso en cas de vente de l'OM ?

Mercato : L'OM reçoit une candidature surprise pour remplacer Gattuso https://t.co/Zbph2odN2Z pic.twitter.com/sZaZuPaj7z — le10sport (@le10sport) February 16, 2024

Il ouvre la porte à un retour

Ancien international français et passé par le club phocéen, Samir Nasri espère débuter une carrière d'entraîneur dans un avenir proche. Son objectif ultime ? Entraîner l'OM. « J’aimerais trop entraîner là-bas. Je ne me dis pas que dans un an je suis prêt, il vaut mieux d’abord commencer avec une équipe de jeunes où tu vas apprendre, faire des erreurs. Mais oui entraîner l’OM, c’est un truc à cocher dans ma tête » a-t-il confié sur Youtube.

Nasri impliqué dans la vente de l'OM ?