Vente OM : L'Arabie Saoudite met les choses au point

Thibault Morlain

Depuis un petit moment maintenant, le dossier de la vente de l'OM fait de plus en plus parler. Alors qu'il est annoncé que l'Arabie Saoudite pourrait reprendre le contrôle et que Frank McCourt pourrait s'en aller, l'officialisation n'aurait jamais été aussi si proche. Mais voilà que du côté des médias saoudiens, on a tenu à mettre les choses au point à propos d'un récent emballement concernant la Vente OM.

Pour le moment, Frank McCourt est toujours le propriétaire de l'OM. Mais jusqu'à quand ? En coulisses, l'Américain ferait savoir qu'il serait prêt à vendre le club phocéen, à condition de recevoir une offre juste à ses yeux, et on annonce notamment l'arrivée des Saoudiens au pouvoir à Marseille. Et alors que ce dossier de la vente de l'OM fait parler jusqu'en Arabie Saoudite, une mise au point a été nécessaire...

Mercato - OM : Gattuso-Tudor, la bataille est annoncée https://t.co/9F0dMkovOO pic.twitter.com/ZQe6uqpi46 — le10sport (@le10sport) February 13, 2024

« Les informations (officielles) du rachat viennent seulement de la France »

Ces dernières heures, une vidéo venue d'Arabie Saoudite a tourné sur les réseaux sociaux où il était question de l'OM. Mais alors que la compréhension de certains était mauvaise, Al Yousef Ali a mis les choses au point. Sur X , le présentateur sur SBA a assuré : « Ce qui a été dit dans notre émission aujourd'hui est en bref : - Les informations (officielles) du rachat viennent seulement de la France. - Jamais l'invité n'a pas dit qu'il y aura quelques choses dans 2 mois (sachant que notre invité est bien le correspondant de l'AFP en Arabie saoudite) ».

« Sur le plan officiel en Arabie saoudite, rien n'est fait »