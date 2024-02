Crise à l’OM, un cadre monte au créneau

Hugo Chirossel

Gennaro Gattuso l’a avoué vendredi dernier après le match nul face à Metz, on peut parler de « mini-crise » à l’OM. En plus des résultats décevants, les dernières semaines ont été marquées par le feuilleton Jonathan Clauss, ainsi que plusieurs réunions en interne, notamment avec les représentants des groupes de supporters. Une période au cours de laquelle Valentin Rongier, toujours blessé, a assumé son statut de capitaine.

« On peut parler d'une mini-crise. On ne gagne pas depuis cinq matchs et ça peut sembler utopique de parler de cette quatrième place. Mais si je ne crois pas à cet objectif, je rentre à la maison . » Toujours en quête de sa première victoire en championnat depuis le 17 décembre lors de la réception de Clermont (2-1), Gennaro Gattuso a admis vendredi dernier, après avoir été tenu en échec par Metz (1-1), que l’on pouvait parler d’une « mini-crise » à l’OM.

Rongier est intervenu dans le dossier Clauss

Les dernières semaines ont été agitées à l’OM. Le feuilleton Jonathan Clauss a animé la fin du mercato hivernal, lui qui a été poussé vers la sortie par sa direction. L’international français, qui n’avait aucune intention de partir, est finalement resté à Marseille et a pu compter sur le soutien de Valentin Rongier. Opéré du genou gauche le 13 novembre dernier et alors que son retour a été retardé, le capitaine de l’OM reste très présent dans la vie du groupe et a pris les choses en main afin de calmer la situation, comme indiqué par L'Équipe .

« Il s’est battu comme un lion pour défendre Clauss »

« Il s’est battu comme un lion pour défendre Clauss », confiait Gennaro Gattuso la semaine dernière à propos de Valentin Rongier, qui est allé directement parler aux dirigeants de l’OM pour plaider la cause de Jonathan Clauss. Le milieu de terrain a ensuite été chahuté lors de la réunion avec les représentants des groupes de supporters, le 6 février dernier. Certains estiment que Valentin Rongier n’a pas la carrure pour être le capitaine de l’OM et Gennaro Gattuso a pris sa défense en conférence de presse : « Je l'ai fait venir dans mon bureau pour lui parler, parce qu'ils ont été un peu durs avec lui . »

Le retour de Rongier repoussé