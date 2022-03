Foot - OM

OM - Clash : Pierre Ménès tacle les supporters marseillais !

Publié le 20 mars 2022 à 3h15 par G.d.S.S.

Alors que l’OM a validé son ticket pour la Ligue Europa Conference, Pierre Ménès regrette l’attitude de certains supporters marseillais qui se vantent de ce parcours pour pointer du doigt l’élimination du PSG en Ligue des Champions.

Une semaine après la nouvelle déconvenue du PSG en Ligue des Champions et son élimination face au Real Madrid au stade des 8es de finale, l’OM a quant à lui validé son ticket pour les quarts de finale de la Ligue Europa Conference après avoir éliminé le FC Bâle. Et alors que ce parcours semble donner lieu à des moqueries de certains supporters marseillais à l’égard du PSG, Pierre Ménès ne comprend pas cette attitude et l’a fait savoir sur son blog, Pierrot Le Foot .

« Les supporters de l’OM sont tellement contents… »