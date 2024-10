OM : «C'est déjà terminé», Riolo annonce une catastrophe !

Amadou Diawara

Ce dimanche soir, l'OM de Roberto De Zerbi a perdu sèchement contre le PSG au Vélodrome. Présent dans l'émission l'After Foot après le coup de sifflet final de la rencontre, Daniel Riolo a affirmé que le nouveau projet marseillais était déjà fragile. En effet, tout pourrait prendre fin en cas de nouveaux faux pas de ce type.

Pour le compte de la neuvième journée de Ligue 1, l'OM de Roberto De Zerbi avait la lourde tâche d'accueillir le PSG. Malheureusement pour le club marseillais, il s'est incliné largement (0-3) au stade Vélodrome.

L'OM s'est planté contre le PSG

Alors que l'OM est passé totalement à côté de son match, le PSG s'est baladé. D'ailleurs, le club de la capitale a également profité de l'expulsion d'Amine Harit à la 20ème minute de jeu. Présent dans l'émission l'After Foot après la victoire du PSG, Daniel Riolo a affirmé que le nouveau projet de l'OM avec Roberto De Zerbi était déjà sur le déclin.

«S'il fait encore deux matchs comme ça, le projet est déjà terminé»

« Qu'on arrête ces histoires de projet. On a vu Flick avec le Barça hier (samedi), stop. De Zerbi s'il fait encore deux matchs comme ça, le projet est déjà terminé. Qu'on arrête de nous vendre le : "on n'est pas bons cette année, soyez patients, on verra l'année prochaine". Ce n'est pas ça le football. L'histoire du foot c'est : "tu montes ton équipe et t'y arrives". Hier (samedi), ne serait-ce que ce qu'il s'est passé avec le Real, tu as Florentino Pérez qui prend son téléphone et qui appelle Xabi Alonso, c'est comme ça. Et De Zerbi, soit il propose autre chose et nous l'explique... Mais ce jeu là, j'attendais depuis le début de la saison, et je pensais qu'il y aurait une évolution. Si c'est ça qu'il propose avec une maîtrise, ça ne marchera jamais à Marseille. Ça ne peut pas marcher, parce que cette maîtrise là doit être faite avec des joueurs d'un autre niveau technique que l'OM n'a pas. Il va falloir voir autre chose », a déclaré Daniel Riolo sur les ondes de RMC Sport.