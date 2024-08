OM : Catastrophe confirmée, ça peut être encore pire !

Thibault Morlain - Journaliste Après s’être essayé à différents sports, Thibault se tourne vers une carrière de footballeur amateur. Au moment de faire un choix entre devenir footballeur professionnel et journaliste, les qualités ont fait pencher la balance d’un côté. Le voilà désormais au sein de la rédaction du 10 Sport, après un diplôme obtenu à l’Institut International de Communication de Paris.

Ce samedi, face à Brest, c’est sur une civière que Faris Moumbagna a dû quitter ses coéquipiers de l’OM. Visiblement grièvement blessé au genou, le Camerounais doit encore être réellement fixé sur la nature de sa blessure. Alors qu’une rupture du ligament croisé ne ferait désormais plus vraiment de doute à l’OM, pour Moumbagna, cela pourrait être encore plus grave. Explications.

Le festival offensif de l’OM sur la pelouse de Brest (1-5) avait quelque peu un goût amer pour le club phocéen. En effet, la grave blessure de Faris Moumbagna au genou est à noter du côté olympien. « C'est un garçon en or, j'espère que ce n'est pas très grave pour lui mais il est sorti en pleurs », confiait Roberto De Zerbi après la rencontre.

OM : Deux joueurs sacrifiés pour boucler le mercato ? https://t.co/twAhf1nztm pic.twitter.com/ocHmVgUW6Z — le10sport (@le10sport) August 18, 2024

Rupture du ligament croisé pour Moumbagna

Pour le moment, rien n’est encore officiel concernant la gravité de la blessure de Faris Moumbagna, qui va passer des examens ce lundi. Il n’empêche que, comme l’explique L’Equipe, en ce qui concerne le buteur camerounais de l’OM, on acterait quasiment déjà une rupture du ligament croisé.

Le pire est redouté ?

Et si le verdict était finalement plus grave pour Faris Moumbagna ? Le quotidien sportif précise que si le joueur de l’OM va passer des examens ce lundi, ce sera aussi pour voir si son ménisque n’est pas touché. Si tel était le cas, l’absence devrait alors être encore plus longue pour Moumbagna.