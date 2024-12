OM : «Ça nous énerve», De Zerbi pousse un coup de gueule !

Alexis Poch - Journaliste Titulaire d'un Master en journalisme sportif, je suis tombé amoureux du tennis dès l'enfance et j'ai toujours aimé lire les belles histoires de ce sport. Aujourd'hui, je souhaite les raconter, profiter de ma passion à fond et être au plus proche des as du circuit.

En réalisant un bel enchaînement dernièrement, l'OM confirme son statut de prétendant sérieux au podium de Ligue 1. Le club figure à la deuxième place du classement, à égalité avec l'AS Monaco, et il terminera son année 2024 par un match de Coupe de France face à l'AS Saint-Etienne ce dimanche. Une rencontre qui se déroulera sans les supporters marseillais, interdits de déplacement. Cette situation agace particulièrement Roberto De Zerbi.

En belle forme depuis le début de la saison, l'OM voulait bien conclure l'année 2024, comme l'a affirmé Roberto De Zerbi. L'entraîneur italien voulait gagner tous les matches jusqu'à la fin du premier acte, pour partir en vacances dans de bonnes dispositions. Opposé aux Verts de l'ASSE ce dimanche, l'OM se déplacera encore une fois sans ses supporters. Une situation qui agace Roberto De Zerbi.

De Zerbi est excédé

Roberto De Zerbi a pris les rênes de l'OM avec beaucoup de conviction, et il veut continuer de rendre une belle copie. Mais il trouve frustrant le fait de jouer sans supporters. « Ça nous embête que nos supporters ne soient pas là. Ça nous énerve, comme c'était le cas lorsqu'on a joué deux fois sans nos virages » a-t-il déclaré en conférence de presse avant le dernier rendez-vous de l'année 2024.

«Ça nous embête que nos supporters ne soient pas là»

Loin du compte la saison dernière, l'OM a réussi à renverser complètement la vapeur lors de cet exercice 2024-2025. Le club de la cité phocéenne est de retour aux avant-postes, et il parvient à suivre le rythme des meilleures équipes du championnat, malgré quelques soucis à domicile. « On est dans un moment positif, on joue bien. C'est dommage de ne pas l'avoir emporté (contre le LOSC), mais on a fait un gros match. Il faut continuer sur cette voie » poursuit Roberto De Zerbi. Sans compétition européenne cette saison, l'OM voudra forcément réussir sa Coupe de France, en cela passe d'abord par une victoire face à l'ASSE.