OM : Ça a chauffé avec un joueur de l'OL, cette recrue avoue tout !

Amadou Diawara

Ce dimanche soir, l'OM s'est déplacé sur la pelouse de l'OL. Au terme d'un scénario fou, le club marseillais s'est imposé au bout du suspens contre la bande à Alexandre Lacazette. Interrogé sur cette rencontre, Neal Maupay a reconnu qu'il avait eu une prise de bec avec Duje Caleta-Car.

Pour le compte de la cinquième journée de Ligue 1, l'OM a eu la lourde tâche de se déplacer sur la pelouse de l'OL dimanche soir. Réduit à dix dès la cinquième minute de jeu, le club phocéen a trouvé les ressources nécessaires pour s'imposer, et ce, grâce à un but de Jonathan Rowe inscrit à la dernière seconde de la partie (2-3).

Mercato : Il choisit l’OM et valide sa signature ! https://t.co/YxAqMmV7zN pic.twitter.com/eRPn0mHDM3 — le10sport (@le10sport) September 28, 2024

«Sur le terrain, on se chamaille un peu»

Lors d'un entretien accordé à La Provence, Neal Maupay s'est livré sur ce match fou entre l'OM et l'OL. « La semaine est-elle plus douce après un victoire comme celle obtenue contre Lyon (2-3) dimanche dernier ? Forcément, ça donne de la joie et de la bonne humeur, mais aussi de la confiance, à tout le groupe et à tout le club. C'est plus facile et agréable de reprendre après un tel match. Racontez-nous le sentiment qui vous anime après le coup de sifflet final... C'est le football, l'adrénaline. C'était un match engagé, intense à tous les niveaux, aussi bien physiquement qu'émotionnellement, car on a été réduits à dix très vite. Le scénario du match est fou, on revient au score, on passe devant, on pense créer l'exploit... et Lyon égalise à la dernière minute. On se dit qu'on va garder le point du nul et, finalement, sur l'engagement, on récupère la balle et Jonathan (Rowe) marque une superbe but. C'était un moment spécial, une soirée spéciale », s'est enflammé la recrue estivale marseillaise.

«On a eu quelques mots tous les deux»

Dans le même temps, Neal Maupay a également avoué qu'il avait eu un match dans le match avec le défenseur central de l'OL Duje Caleta-Car. « Sur le but sensationnel de Rowe, on vous voit chambrer Duje Caleta Car. Que lui avez-vous dit ? Vous imaginez bien que je ne vais pas vous le dire (rire) ! Sur le terrain, on se chamaille un peu. Quelques minutes avant, sur un duel, on a eu quelques mots tous les deux, mais ce n'est rien de personnel. On est des compétiteurs, on veut gagner. Parfois, il y a quelques mots ou gestes qui partent, mais ce n'est rien de méchant », a précisé le numéro 8 de l'OM.