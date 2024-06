OM : Aubameyang déballe tout sur son calvaire

Thibault Morlain

Recruté par l’OM lors du dernier mercato estival, Pierre-Emerick Aubameyang a rejoint le sud de la France pour relancer sa carrière après une saison compliquée à Chelsea. Très attendu à Marseille, le Gabonais a toutefois eu du mal mettre la machine en route. L’impatience des fans de l’OM s’est alors manifestée avec des sifflets et des critiques à l’encontre d’Aubameyang. Ce qu’a mal vécu le numéro 10 olympien.

Avec 30 buts et 11 passes décisives, toutes compétitions confondues, Pierre-Emerick Aubameyang a réalisé une excellente saison sous le maillot de l’OM. Le Gabonais était pourtant parti très doucement avec des débuts compliqués sous ses nouvelles couleurs. Aubameyang en a d’ailleurs fait les frais, s’attirant les foudres des supporters de l’OM, qui l’ont alors pris pour cible en le sifflant et en le critiquant.



«C'est le bordel», Aubameyang balance sur son transfert à l'OM https://t.co/eZHLyN0HwM pic.twitter.com/wjcCohYeus — le10sport (@le10sport) May 30, 2024

« Ça a été dur parce qu’on reste humain »

Interrogé par Colinterview , Pierre-Emerick Aubameyang est revenu sur cette période de calvaire à l’OM. Il a alors expliqué : « Comment j’ai vécu cette période avec les critiques ? J’ai su l’intégrer en moi, c’est ce qui m’a permis de faire une bonne saison. Je l’ai vraiment pris en moi et j’ai compris qu’il fallait fonctionner comme ça, il fallait fonctionner comme ce public. Ça a été dur parce qu’on reste humain. Quand il y a la critique, on a envie de prouver le contraire, surtout quand on connait ses qualités et qu’on sait qu’on peut faire des différences. Forcément, ça touche et ça fout les boules. Tu passes par une remise en question. C’est la première des choses à faire ».

« J’ai commencé à avoir la haine et j’ai joué avec la haine »