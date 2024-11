Mercato : Pogba prend une décision, l’OM a ses chances !

Bernard Colas - Journaliste Passionné de sport, de cinéma et de télévision (à l’écran comme derrière) depuis son enfance, Bernard est journaliste pour le 10 Sport depuis 2018. Plus habile clavier en main que ballon au pied, il décide de couvrir principalement un sport adulé, critiqué et détesté à la fois (le football) et un sport qui n’en est pas un (le catch).

Libéré de son contrat avec la Juventus, Paul Pogba, autorisé à rejouer en mars 2025 après avoir vu sa suspension réduite, se tourne vers un nouveau défi. L'international français de 31 ans viserait un retour dans un club du Top 5 européen, de quoi laisser une chance à l’OM...

Paul Pogba est désormais officiellement agent libre. Autorisé à retrouver les terrains à partir de mars 2025, sa suspension pour un contrôle positif à la testostérone ayant été réduite à dix-huit mois par le Tribunal arbitral du sport, l’international français peut désormais se lancer vers un nouveau défi après la rupture de son contrat avec la Juventus « d’un commun accord ».

L’OM sur Pogba ?

Plusieurs pistes sont déjà évoquées pour Paul Pogba, dont le nom circule notamment du côté de l’OM après les déclarations de Patrice Evra, affirmant au micro de RMC qu’il appellerait Mehdi Benatia, conseiller sportif de Pablo Longoria, pour « lui dire que la porte est ouverte ». L’Arabie saoudite et les États-Unis ont également été évoqués comme d’éventuels points de chute pour le milieu de 31 ans, qui aurait une idée précise de sa prochaine destination.

L’Europe en priorité

Selon ESPN, Paul Pogba préférerait rebondir dans l'un des cinq plus grands championnats européens après la fin de son aventure à la Juventus. Un départ en dehors du Vieux Continent n’est donc pas envisagé pour celui qui avouait le mois dernier dans les colonnes de L’Equipe rêver de la Coupe du monde 2026 : « Je l'ai fait, je l'ai gagnée. Mais ça se mérite. Il y a du boulot. (En mars), cela fera un an et demi que je n'ai pas joué de match officiel (depuis le 3 septembre avec la Juve à Empoli 2-0). Il va falloir que je bosse et que je regagne ma place. Revenir en équipe de France est un objectif, bien sûr, mais il faut être réaliste. Aujourd'hui, je ne joue pas. Il faut que je mérite ma place. »