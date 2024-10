«Manque de cou**les», Riolo en remet une couche sur l’OM !

Hugo Chirossel - Journaliste Passionné de football depuis le plus jeune âge, devenir journaliste sportif est rapidement devenu une évidence pour Hugo. Il se découvrira plus tard un amour pour la NBA, avant d’explorer d’autres horizons comme ceux de la Formule 1 et de la NFL.

Alors que l’OM s’est largement incliné face au PSG dimanche soir au Stade Vélodrome (0-3), Roberto De Zerbi n’était pas du tout satisfait du visage affiché par son équipe. Comme il l’a expliqué, le technicien italien a notamment regretté le manque de personnalité de ses joueurs, mais voulait dire un «manque de cou**les», selon Daniel Riolo.

« On n’a pas joué avec du courage comme mon équipe doit jouer. » Roberto De Zerbi ne s’est pas reconnu dans l’OM qui s’est incliné face au PSG dimanche soir (0-3). Au-delà de l’expulsion d’Amine Harit, le technicien italien a surtout mis l’accent sur l’attitude et le manque de personnalité de ses joueurs.

« On doit avoir plus de personnalité et mieux jouer »

« Il fallait jouer avec du courage, c’est pourquoi c’était plus difficile. Il va falloir continuer de travailler et faire plus. On doit avoir plus de personnalité et mieux jouer. On n’a pas su être compétitifs. On s’était bien préparés pour jouer avec du courage. Si on ne joue pas avec du courage, on ne peut pas porter ce maillot », a déclaré Roberto De Zerbi.

« La traduction vulgaire c’est “manque de C” »

Des propos auxquels a réagi le journaliste Daniel Riolo sur X : « Il faudra quand même vite qu'à l'OM on évacue l’histoire du carton. Ça, ok. Mais quand le coach parle de manque de personnalité. La traduction vulgaire c’est “manque de C” ou se “C dessus”. Perdre ok. Subir un fait de jeu ok. Mais être neutre et ne rien proposer NON. »