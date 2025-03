L'OM perd Longoria, le vestiaire est sous le choc !

Amadou Diawara

Après son craquage à Auxerre, Pablo Longoria a écopé d'une lourde sanction. En effet, le président de l'OM est suspendu pour une durée de 15 matchs. Interrogé ce dimanche soir sur cette affaire, Geronimo Rulli a annoncé que l'absence de Pablo Longoria était un « coup dur ». D'autant que l'OM est également privé de Medhi Benatia et de Fabrizio Ravanelli.

Samedi 22 février, l'OM s'est déplacé sur la pelouse de l'AJ Auxerre. Toutefois, les hommes de Roberto De Zerbi sont passés totalement à côté de leur match. En effet, l'OM s'est incliné lourdement (0-3) à l'extérieur contre l'AJA.

OM : Rulli regrette l'absence de Longoria

Alors que Derek Cornelius s'est fait expulser pendant le duel entre l'AJA et l'OM, Pablo Longoria est sorti de ses gonds dans les tribunes de l'Abbé-Deschamps. Et lorsqu'il a regagné les couloirs de l'enceinte bourguignonnes, le président marseillais a franchi la ligne rouge. En effet, Pablo Longoria a pesté contre l'arbitrage, dénonçant de la corruption. Ce qui lui a valu une peine de 15 matchs de suspension.

«Ça nous a fait très mal de le perdre»

Lors d'un entretien accordé au Canal Football Club ce dimanche soir, Geronimo Rulli a regretté la sanction de Pablo Longoria, surtout que Medhi Benatia et Fabrizio Ravanelli sont également suspendus actuellement. « Si les joueurs et moi étions perturbés à cause des controverses à Auxerre ? Non, parce que finalement, ça reste un match. Un match qu'on a perdu. Ça nous a fait très mal de le perdre, parce qu'on avait bon espoir de le gagner. On veut le meilleur pour l'OM et parfois on se trompe sur la manière, mais c'est très difficile à comprendre pour les personnes en dehors. Je crois qu'on veut tous le meilleur pour l'OM, qu'on nous respecte. Pour nous, ne pas avoir Longoria, Benatia et Ravanelli, c'est un coup dur. Je suis sûr qu'ils seront fiers de la manière dont on va les représenter, parce qu'on dit montrer ce qu'est l'OM », a confié le portier de l'OM.