L'OM «marche à l'envers», la crise est annoncée !

Thomas Bourseau

L'Olympique de Marseille se rate match après match à l'Orange Vélodrome depuis un mois. La faute à une incapacité des joueurs à répondre à la pression mise par les supporters à domicile selon Samir Nasri, mais aussi en raison d'un problème plus profond au sein de l'institution.

Un match nul contre Angers (1-1), une correction face au PSG (3-0) et une déroute contre le promu Auxerre (3-1). Voici les trois dernières sorties de l'OM à l'Orange Vélodrome. Le nouveau faux pas à domicile a engendré une sortie XXL de Roberto De Zerbi vendredi dernier avec un éventuel départ de l'entraîneur italien si le problème partait de lui.

OM : Le terrible constat sur ce transfert à 8M€ https://t.co/kBFPkPPgHX pic.twitter.com/ndH9B41KyG — le10sport (@le10sport) November 1, 2024

«Quelqu'un qui n'est pas du sportif qui sème un peu la zizanie dans le club»

Joueur formé à l'OM, Samir Nasri a profité de sa présence sur le plateau du Canal Football Club dimanche afin de faire un constat terrible sur le fonctionnement de l'institution marseillaise. « Ce club marche à l'envers. Il y a toujours un moment donné un directeur général ou quelqu'un qui n'est pas du sportif qui sème un peu la zizanie dans le club. Ca a été comme ça la saison passée et ça l'est encore aujourd'hui, mais c'est pas ce qui explique les mauvais résultats de l'OM. Ce qui explique les mauvais résultats de Marseille à domicile, c'est que les joueurs sont submergés par la pression lorsqu'ils jouent au Vélodrome ».

«Sans rythme, sans transition, sans aucun joueur qui fait une différence».

« Le plan de jeu face à Auxerre qui avait un bloc très bas en 5-4-1 et Marseille est autour de la surface et ils font des passes sans rythme, sans transition, sans aucun joueur qui fait une différence. Marseille a des résultats à l'extérieur et à domicile ils enchaînent les contre performances ». a conclu le chroniqueur de Canal+. Reste à savoir si l'OM repartira de l'avant après la trêve internationale.