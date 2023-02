Le PSG débarque, ce joueur de l'OM lâche une annonce

Axel Cornic

Après le match de Coupe de France, ce nouveau Classique revêt une importance toute particulière. Le Paris Saint-Germain souhaite en effet prendre sa revanche, mais l’Olympique de Marseille croit en ses chances, avec la possibilité de revenir talonner son grand rival au classement de la Ligue 1 en cas de nouvelle victoire. A quelques heures du choc, Cengiz Ünder fait monter la pression...

C’est l’un des rendez-vous les plus attendus de la saison. La 25e journée de Ligue 1 va finir en apothéose avec un choc entre le PSG et l’OM qui semble plus important que jamais. D’un côté les Parisiens visent la victoire pour enfin sortir de la crise, tandis que les Marseillais se mettent à rêver de titre et veulent porter le coup fatal à leurs grands rivaux.

En Italie, on s’intéresse aussi au Classique

Cette rencontre semble également passionner au-delà des frontières de la France, puisque Sky Sport Italia diffusera un reportage juste avant le Classique ce dimanche, où l’on retrouvera plusieurs acteurs majeurs de cette rencontre. Pour le moment ce sont surtout ceux de l’OM qui sont mis à l’honneur dans les extraits qui fuitent, d’Alexis Sanchez à Javier Ribalta.

« C’est un match fondamental pour la ville et les supporters »