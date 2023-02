La révélation de l’OM sur le plus gros transfert de son histoire

La rédaction

Acheté le dernier jour du mercato hivernal pour 32M€ à Braga, Vitinha est devenu la recrue la plus chère de l’histoire de l’OM. A la recherche d'un buteur en janvier, le club phocéen a trouvé son bonheur avec le Portugais. Mais voilà que l'OM avait un autre objectif initialement. Javier Ribalta a ainsi fait quelques révélations sur le transfert de Vitinha.

Cet hiver, l’OM a sorti le chéquier ! 32M€ ont été déboursés pour s’offrir les services de l’attaquant de Braga : Vitinha. Le Portugais, auteur de 13 buts cette saison avant de rejoindre la cité phocéenne est alors devenu le joueur le plus cher de l’histoire du club. Javier Ribalta a pourtant avoué que Vitinha n’était au départ pas une priorité.

L'OM avait une autre idée avant Vitinha

Le directeur du football de l’OM s’est confié à Téléfoot concernant l’arrivée de Vitinha et a affirmé que l’OM pensait à recruter un ailier plutôt qu’un 9 : « Vitinha ? Au début, on cherchait plus un ailier qu’un numéro 9. Puis les jours et les semaines ont passé, on a parlé entre nous, avec le coach et on a décidé de recruter un numéro 9 ».

« On n’avait pas qu'un seul sur la liste »