Catastrophe annoncée pour le mercato du PSG

La rédaction

Le PSG n’est pas connu pour être un gros vendeur et c’est en partie le cas parce que la valeur des joueurs qui passent par le club de la capitale diminue au fil des années. Un constat qui inquiète et qu’une tête du football français n’a pas manqué de rappeler.

Gonçalo Guedes : c’est le nom de la plus grosse vente de l’histoire du PSG. Arrivé en 2017 au club, le Portugais est resté un an avant d’être prêté puis vendu à Valence pour 40M€ (plus 10M de bonus). L’affaire du siècle à Paris et c’est bien là le problème. Jean-Luc Buisine, ancien directeur de la cellule de recrutement de l’ASSE, en fait le constat dans l’Équipe .

Des stars qui ont perdu de leur valeur

Jean-Luc Buisine s’est exprimé pour le quotidien sportif au sujet de la valeur en baisse des joueurs du PSG. Prenant l'exemple de Neymar ou Kimpembe, il a affirmé : « Je crains que de nombreux éléments parisiens aient perdu de la valeur sur le marché des transferts. Je pense par exemple à Neymar, Verratti, Marquinhos ou Kimpembe. Le défenseur français est inconstant et manque de simplicité et de rigueur, à mes yeux, pour s’imposer dans des clubs comme le Bayern Munich ou Manchester City ».

Un problème qui ne date pas d’hier

Le PSG est réputé pour avoir du mal à se séparer de ses joueurs au bon moment. La preuve en est, le club dépense des millions pour ses stars et les cède régulièrement gratuitement, libres de tout contrat. Ce fut le cas pour Cavani, Ibrahimovic, Thiago Silva, Sirigu et bien d’autres…