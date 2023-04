Il crie au scandale, l’OM va halluciner

Arnaud De Kanel

Mené 1 but à 0, l'OM s'en est remis à un pénalty transformé par Mattéo Guendouzi pour limiter la casse et prendre un point face à Montpellier. Malgré l'intervention de l'assistance vidéo, cette décision arbitrale fait débat côté montpelliérain. Michel Der Zakarian a fait part de son incompréhension après la rencontre.

L'OM aura eu besoin d'un pénalty, transformé par Mattéo Guendouzi, pour s'extirper du piège Montpelliérain ce vendredi soir. En effet, suite à une frappe d'Alexis Sanchez contrée par le bras de Mamadou Sakho, l'arbitre de la rencontre a décidé d'indiquer le petit point blanc. Une décision que peine à comprendre Michel Der Zakarian, satisfait malgré tout de ce bon point ramené du Vélodrome.

«Pas simple de venir gagner ici»

« On aurait préféré gagner mais ce n'est pas simple de venir gagner ici non plus. On a bien défendu collectivement. On a été très disciplinés, c'est bien », a souligné le coach du MHSC en conférence de presse, avant d'évoquer ce fameux pénalty accordé à l'OM.

Un pénalty «sévère» pour Der Zakarian