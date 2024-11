«Il a peur», malaise confirmé avec une recrue de l’OM ?

Dan Marciano - Rédacteur Titulaire d'un Master de droit international, je me suis rendu compte au bout de mon parcours universitaire qu'il était important d'évoluer dans un domaine que l'on apprécie. Du jour au lendemain, j'ai décidé de mettre fin au rêve de mes parents, qui voyaient en moi un futur avocat, pour vivre de ma passion : le sport. Depuis, je couvre les mercatos et l'actualité sportive en essayant d'informer au mieux les lecteurs.

Recruté pour compléter la charnière, Lilian Brassier se retrouve sous le feu des critiques, surtout après sa performance désastreuse face à l'AJ Auxerre vendredi soir. L'ancien défenseur de Brest affiche une fébrilité qu'on ne lui connaissait pas. La pression mise sur ses épaules par Roberto de Zerbi y est certainement pour quelque chose.

Si certaines recrues ont réussi à s’adapter aux demandes de Roberto de Zerbi, d’autres ont besoin de plus temps pour apprivoiser les directives du technicien italien. C’est le cas de Lilian Brassier, qui peine à retrouver son meilleur niveau aperçu lors du dernier exercice. Depuis le début de la saison, le défenseur français de 25 ans, prêté avec option d’achat à l’OM, s’illustre surtout par son incroyable fébrilité sur le terrain. Son erreur grossière vendredi soir a conduit au premier but de l’AJ Auxerre.

OM : Le terrible constat sur ce transfert à 8M€ https://t.co/kBFPkPPgHX pic.twitter.com/ndH9B41KyG — le10sport (@le10sport) November 1, 2024

De Zerbi reçoit un avertissement

Présent à Marseille lors du match, Mathieu Grégoire a été frappé par la nervosité de Brassier. « Je vois un mec qui a peur, il a une fébrilité. A un moment, il fait une très belle sortie de balle contre le PSG, il a envie de faire plaisir à son coach, parce qu’il est super exigeant avec lui. Mais il ne faut pas que ça devienne contre productif » a déclaré le journaliste de L’Equipe lors d’un live organisé par Youss TV.

« De Zerbi a Brassier dans le collimateur »

Journaliste pour RMC, Florent Germain est du même avis. Selon lui, Brassier veut trop bien faire sous les ordres de De Zerbi. « Il estime que Brassier, quand il a le ballon, ne joue pas assez vite. De Zerbi est tellement dans le détail qu' à chaque prise de balle de Brassier, il devenait fou. On sent que De Zerbi a Brassier dans le collimateur et ça, Brassier le sent » a-t-il lâché sur le plateau de BFM Marseille.