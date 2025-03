Greenwood - OM : Nouveau scandale !

Arthur Montagne - Journaliste Affamé de sport, il a grandi au son des moteurs de Formule 1 et des exploits de Ronaldinho. Aujourd’hui, diplomé d'un Master de journalisme de sport, il ne rate plus un Grand Prix de F1 ni un match du PSG, ses deux passions et spécialités

Laissé sur le banc au coup d'envoi du Classique au Parc des Princes, Mason Greenwood ne semble plus intouchable aux yeux de Roberto De Zerbi. Il faut dire que Ludovic Obraniak juge son comportement scandaleux depuis quelques semaines et pointe du doigt son manque d'investissement à l'entraînement et en match.

Obraniak dézingue Greenwood

« (Mason) Greenwood a largement le temps de pouvoir travailler, car il n’a qu’un match par semaine et il n’est pas international. Et là, son entraîneur nous fait comprendre qu’il n’est pas prêt physiquement », lâche l'ancien joueur du LOSC sur le plateau de L'EQUIPE du Soir, avant de poursuivre.

«Il y a un vrai manque de caractère de sa part»

« Il nous fait comprendre que son joueur n’est pas un bosseur assidu, qu’il se laisse aller parce qu’il a du talent et à mon avis, il y a une volonté de piquer sa star en lui disant que le talent, c’est bien, mais qu’il doit travailler. Cela explique pourquoi il n’a pas réussi à Manchester United et pas seulement pour les raisons extra-sportives. Il y a un vrai manque de caractère de sa part », ajoute Ludovic Obraniak.