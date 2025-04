Greenwood : Ça a clashé avec un autre joueur de l’OM

Thibault Morlain - Journaliste Après s’être essayé à différents sports, Thibault se tourne vers une carrière de footballeur amateur. Au moment de faire un choix entre devenir footballeur professionnel et journaliste, les qualités ont fait pencher la balance d’un côté. Le voilà désormais au sein de la rédaction du 10 Sport, après un diplôme obtenu à l’Institut International de Communication de Paris.

En ce moment, les critiques fusent à l’encontre de Mason Greenwood. Après un début de saison en boulet de canon, l’Anglais est pointé du doigt pour son implication à l’OM. Au point visiblement d’agacer certains de ses coéquipiers au sein du club phocéen. Ça aurait été le cas avec Pierre-Emile Höjbjerg, qui n’aurait alors pas hésité à le faire savoir à Greenwood.

Après la défaite de l’OM face Reims, Adrien Rabiot n’a pas hésité à hausser le ton. L’international français a pointé du doigt le comportement de certains de ses coéquipiers. Si Rabiot n’a pas cité de nom, certains ont estimé que ces attaques étaient notamment destinées à Mason Greenwood. Cela fait un moment que le cas de l’Anglais fait débat à Marseille. L’implication de Greenwood poserait problème et ça lui aurait été reproché en interne.

« Le seul qui s’est pris la tête avec lui, c’est Höjbjerg »

Il y aurait ainsi eu une explication en privé entre Mason Greenwood et Pierre-Emile Höjbjerg à l’OM. C’est ce qu'a révélé Romain Molina sur Youtube, qui a expliqué : « Greenwood, c’est « oui oui oui ». Tu le mets sur le banc, « oui oui oui ». Tu le fais sortir « oui oui oui ». Les deux premiers mois, étincelant. Sachant qu’il ne faut pas oublier ce qu’a fait Marseille pour lui. Le recrutement, je ne vais pas revenir, chacun son avis d’un point de vue moral. Mais Marseille a tout fait pour lui, Marseille a pris des coups pour lui. Et le gars… Le seul qui s’est pris la tête avec lui, c’est Höjbjerg. Parce que Höjbjerg, c’est le véritable leader du club. Sauf qu’il y a peut-être une petite barrière linguistique. Mais c’est le seul en début de saison qui a dit : « C’est bon on va arrêter ». Parce que le mec, il marche ».

« Il n’a pas un mauvais comportement spécialement »

« C’est une réalité. Ils le voient à l’entraînement qu’il est au-dessus de tout le monde, qualité de frappe, pied gauche, pied droit, il a tout. Ils l’ont vu faire les deux premiers mois, il faisait la différence quand il voulait. Là, depuis combien de temps il n’a pas fait la différence ? Et personne n’ose rien lui dire. Il n’a pas un mauvais comportement spécialement, c’est juste voilà… », a-t-il ensuite ajouté sur Mason Greenwood.