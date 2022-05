Foot - OM

OM : Saliba revient sur sa première convocation en Équipe de France !

Publié le 1 mai 2022 à 23h50 par Pierrick Levallet

Auteur d'une splendide saison avec l'OM, William Saliba a été récompensé par Didier Deschamps avec une première convocation chez les Bleus lors du dernier rassemblement et de ses premières sélections. Le défenseur de 21 ans est d'ailleurs revenu sur ses premiers pas en Équipe de France.