Deux signatures à l’OM, De Zerbi annonce du lourd !

Guillaume de Saint Sauveur - Journaliste Diplômé d’Ecole de Journalisme à Paris. Spécialisé football, et plus particulièrement sur le mercato. Fan du PSG et du Stade Français.

L'OM a renouvelé une bonne partie de son secteur offensif cet été avec notamment le recrutement de Mason Greenwood. Mais Roberto De Zerbi a également été à l'initiative de la prolongation de contrat de Luis Henrique qui vient de signer son nouveau bail, et le coach italien de l'OM s'enflamme pour ses deux attaquants.

Nommé sur le banc de l'OM cet été, Roberto De Zerbi a opéré à de nombreux changements dans l'effectif, et notamment au niveau du secteur offensif. Le technicien italien a souhaité attirer de nouveaux éléments en attaque, comme par exemple Mason Greenwood, qui est arrivé en provenance de Manchester United pour 26M€. Interrogé sur l'attaquant anglais vendredi en conférence de presse, De Zerbi a annoncé du lourd pour Greenwood.

« Il doit être important »

« Greenwood, c'est un garçon sérieux, nous sommes tous contents de lui comme joueur et comme garçon. Il a marge de progression incroyable. Je m'attends à beaucoup de buts de sa part. Il doit être important dans la construction. Il doit aussi penser à faire jouer les autres, à tisser le jeu, c'est important aussi », indique l'entraîneur de l'OM, qui espère donc une grande saison de la part de son nouveau numéro 10. Et Roberto De Zerbi a également confié tout le bien qu'il pensait de Luis Henrique, l'attaquant brésilien, qui vient de signer une prolongation de contrat jusqu'en 2028 avec l'OM.

De Zerbi attend beaucoup de Luis Henrique

« Luis Henrique ? C'est un joueur de couloir, offensif, je ne l'ai pas testé ailleurs. J'en attends beaucoup, comme pour Harit. Il a déjà marqué plus de buts que la saison dernière. Il doit être concret et déterminant avec et sans ballon. Tous les joueurs de l'OM ont les qualités pour marquer, faire des passes décisives et faire le travail défensif », poursuit De Zerbi, qui attend donc beaucoup de ses attaquants cette saison.