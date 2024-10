De Zerbi - OM : Il est déjà dégoûté !

Arthur Montagne - Journaliste Affamé de sport, il a grandi au son des moteurs de Formule 1 et des exploits de Ronaldinho. Aujourd’hui, diplomé d'un Master de journalisme de sport, il ne rate plus un Grand Prix de F1 ni un match du PSG, ses deux passions et spécialités

Arrivé sur le banc de l'OM pour remplacer Jean-Louis Gasset à l'issue de la saison dernière, Roberto De Zerbi fait l'unanimité depuis son arrivée. Néanmoins, le technicien italien connaît sa première tempête marseillaise après l'humiliation subie au Vélodrome contre le PSG (0-3). A tel point qu'Eric Di Meco affiche ses premiers doutes.

Pour son premier Classique, Roberto De Zerbi a clairement perdu des points. Alors qu'il faisait l'unanimité auprès des Marseillais, la défaite de l'OM au Vélodrome contre le PSG (0-3) a fait perdre du crédit au technicien italien, même auprès d'Eric Di Meco.

L’OM a esquivé une nouvelle polémique face au PSG ! https://t.co/kEOWelnHHh pic.twitter.com/n26FpGsBgN — le10sport (@le10sport) October 29, 2024

Di Meco s'inquiète pour l'OM

« Je suis désolé, l'année où il y a Tudor, il était trop dans l'inverse. Mais on s'est régalé, je suis désolé. Quand je vois la première mi-temps de l'OM à Tottenham, revoyez-la, ils leur mettent un bouillon avec Guendouzi qui était vachement haut à faire le pressing. Et derrière, ils se font battre sur une côte à l'extérieur », lance l'ancien défenseur de l'OM au micro de RMC avant de poursuivre.

«De Zerbi, tout grand entraîneur qu'il est, depuis le début de la saison, on n'a pas vu une seule fois l'OM agresser l'adversaire»

« Et contrairement à ce que vous dites sur De Zerbi, tout grand entraîneur qu'il est, depuis le début de la saison, on n'a pas vu une seule fois l'OM agresser l'adversaire. C'est un jeu posé, c'est un jeu de transition. Sauf que quand tu es joueur de foot, que tu montes sur le terrain, et que le match au bout de 5 minutes tu vois que tu l'as pris dans le mauvais bout, il n'y a personne qui dit les gars on monte ? », ajoute Eric Di Meco.