Coup dur pour Guendouzi après l'OM, il déballe tout

Parti de l’OM en fin de saison dernière, Igor Tudor a récemment pris la succession de Maurizio Sarri à la Lazio, où il a retrouvé Mattéo Guendouzi. Le technicien croate dirigeait sa première rencontre ce samedi, lors de la réception de la Juventus. Une rencontre pour laquelle il a décidé de ne pas titulariser l’international français, un choix qu’il a expliqué.

Après avoir passé la trêve internationale avec l’équipe de France, Mattéo Guendouzi est retourné à la Lazio, où il a retrouvé son ancien entraîneur à l’OM. En effet, c’est désormais Igor Tudor qui est sur le banc des Biancocelesti , où il a pris la succession de Maurizio Sarri.

Guendouzi remplaçant pour la première de Tudor

Ce samedi marquait les grands débuts d’Igor Tudor depuis sa prise de fonction, lors de la rencontre entre la Lazio et la Juventus. L’ancien entraîneur de l’OM a décidé de se passer de Mattéo Guendouzi au coup d’envoi, qui a pris place sur le banc. Un choix expliqué par le technicien croate.

« L'idée initiale était de faire jouer quelqu'un qui n'était pas en équipe nationale »