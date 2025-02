Corruption : Longoria a plombé l’OM ?

Axel Cornic

Le coup de gueule de Pablo Longoria contre l’arbitrage fait énormément parler et les sanctions pourraient être lourdes, surtout après le cas Mehdi Benatia. Une situation qui pourrait bien compliquer les choses pour l’Olympique de Marseille, qui sur le plan sportif réalise pourtant de très belles choses cette saison.

Avec la signature de Roberto De Zerbi l’été dernier, à Marseille on a recommencé à rêver en grand. Mais la direction a toujours souhaité avancer pas à pas et la qualification en Ligue des Champions a ainsi été l’objectif prioritaire fixé à cet OM. Et pour le moment les choses vont très bien, puisque l’équipe est bon deuxième de Ligue 1, même si la récente défaite face à l’AJ Auxerre (3-0) a permis à l’OGC Nice de réduire son retard à la troisième place.

L’OM peut tout perdre

La fin de saison s’annonce donc très importante, mais on ne peut pas vraiment dire que tout soit fait pour que la sérénité règne. C’est notamment le cas avec la récente polémique déclenchée par Pablo Longoria, qui s’est totalement lâché contre l’arbitrage de Jérémy Stinat après la défaite sur la pelouse de l’AJ Auxerre. Et le président de l’OM risque gros, puisque selon certaines sources il pourrait être suspendu entre trois matchs et six mois, ce qui serait un coup dur après la mise à l’écarte du directeur sportif Mehdi Benatia pour trois mois.

« Mais qu’est qu’ils sont allés se mettre dans une sauce pareille ? »

Sur La chaîne L’Équipe, Dave Appadoo a ainsi fait remarquer que les dirigeants de l’OM ne pouvaient s’en vouloir qu’à eux-mêmes après ce craquage pas vraiment nécessaire. « C’est fou, ils installent ce climat l’année où il font une super saison ! » a déclaré le consultant de L’Équipe. « Ils sont tranquilles, s’ils ne s’y prennent pas comme des charlots ils vont finir deuxième, ce qui validera totalement leur politique sportive. Mais qu’est qu’ils sont allés se mettre dans une sauce pareille ? Ils n’avaient pas besoin de ça ».