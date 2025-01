«C’est un petit» : La folle annonce qui va faire bondir l’OM !

Arthur Montagne - Journaliste Affamé de sport, il a grandi au son des moteurs de Formule 1 et des exploits de Ronaldinho. Aujourd’hui, diplomé d'un Master de journalisme de sport, il ne rate plus un Grand Prix de F1 ni un match du PSG, ses deux passions et spécialités

Le match entre l’OM et Strasbourg aura été animé. Les Marseillais se sont une nouvelle fois plaint de l’arbitrage, à commencer par Leonardo Balerdi, très virulent après la rencontre. Mais le comportement du défenseur argentin a été pointé du doigt par Emmanuel Emegha, pas tendre à l’égard de son adversaire du soir.

C'était chaud sur la pelouse du Vélodrome dimanche soir. Strasbourg est venu arracher le point du nul contre l'OM (1-1), mais les Marseillais n'ont pas hésité à se plaindre de l'arbitrage. Mais pour Emmanuel Emegha, qui avait ouvert le score pour les Alsaciens, ce sont les joueurs de l'OM qui ont cherché à casser le jeu, à l'image de Leonardo Balerdi.

Emegha fracasse Balerdi

« Prendre un point comme ça face à Marseille, ce n’est pas assez. En deuxième période, ils ne voulaient qu’obtenir des coups francs, des penalties… normalement Marseille est un club qui veut jouer au football ! On connait nos forces et nos qualités et on n’a pas été assez bons pour marquer ce deuxième but. Je regrette de ne pas avoir marqué ce deuxième but. Balerdi n’arrivait pas à m’attraper donc il n’a pas arrêté de faire des fautes. Il ne faisait que de se battre et de me provoquer. C’est un petit pour moi. Je ne suis pas énervé. Je ne veux pas parler de l’arbitrage. L’arbitre était bon ce soir. C’était un bon match, on méritait de gagner. Je regrette de ne pas avoir mis ce deuxième but », a lâché l’attaquant de Strasbourg au micro de DAZN.

«C’est un petit»

Et bien évidemment, Leonardo Balerdi n’avait pas du tout la même vision des choses. « On a fait beaucoup de choses, mais je pense aussi qu’il y a des situations limites. Parfois, on essaye de rester calme, mais il y a des situations chaudes et l’arbitre ne siffle pas alors que c’est un penalty clair.Je n’ai compris qu’ici, je ne sais pas, on voit les choses différemment, pas de problème. Mais il y a des choses qui sont évidentes. Quand c’est évident et qu’en plus on a la VAR, on ne peut pas rater des choses comme ça », a lâché le défenseur de l’OM en zone mixte.