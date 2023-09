«C’est très grave» : Accusé, il répond cash au boss de l’OM

La rédaction

Accusé d'avoir proféré des insultes et des menaces lors d'une réunion avec l'état-major marseillais lundi soir, Rachid Zeroual a livré sa version des faits lors d'un entretien accordé à RTL. Alors que son départ est réclamé par certains supporters, le patron des South Winners a pointé du doigt le comportement de la direction et a affiché un message combatif.

Rachid Zeroual est au cœur des critiques. Le patron des South Winners aurait tenu des propos injurieux lors d'une réunion avec Pablo Longoria. Très marqué, le président de l'OM a décidé de se mettre en retrait, mais peut compter sur le soutien de la majorité des supporters. Ils ont publié un communiqué pour réclamer le départ de Zeroual.

« L'histoire est très très grave »

Lors d'un entretien à RTL , Zeroual est sorti de son silence et s'en est pris à la direction de l'OM. « On va se pencher sur un communiqué en rapport au mécontentement de nos dirigeants. Enfin, si je peux appeler ça des dirigeants. Quand la vérité éclatera, ce sera à eux d'assumer. Je ne suis pas allé tête baissée et droit dans le mur [en attaquant les dirigeants du club marseillais]. L'histoire est très très grave. Je ne veux pas la prendre à bras-le-corps. Des gens vont intervenir » a-t-il confié.

« Je déteste les traîtres »