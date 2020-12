Foot - OL

OL : Rudi Garcia prend la défense d'Anthony Lopes !

Publié le 17 décembre 2020 à 15h10 par La rédaction mis à jour le 17 décembre 2020 à 15h14

Sanctionné pour une sortie dangereuse contre Brest ce mercredi, Anthony Lopes est victime de sa mauvaise réputation selon Rudi Garcia, qui a tenu à prendre la défense de son joueur après le penalty concédé par l'international portugais dans les dernières minutes de la rencontre.