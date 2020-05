Foot - OL

OL : Noël Le Graët répond à Jean-Michel Aulas !

Publié le 2 mai 2020 à 18h40 par B.C.

Alors que Jean-Michel Aulas envisage de saisir la justice suite à l'arrêt de la saison 2019-2020 de Ligue 1, Noël Le Graët a commenté la position du président de l'OL.