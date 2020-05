Foot - OL

OL : Aulas ne digère pas la décision «injuste» de la LFP !

Publié le 1 mai 2020 à 22h10 par B.C.

Alors que l'Olympique Lyonnais ne sera pas européen la saison prochaine, à moins d'une victoire face au PSG en finale de la Coupe de la Ligue, Jean-Michel Aulas est prêt à se lancer dans une bataille juridique pour faire valoir ses droits.